Из-за новых правил ЕС Facebook и Google получили иски на миллиарды евро

Из-за несоблюдения регламента о защите персональных данных ЕС (GDPR — General Data Protection Regulation) против Facebook, Google, WhatsApp и Instagram поданы миллиардные иски.

GDPR вступил в силу 25 мая. Он обязывает любую компанию, работающую с персональными данными граждан Евросоюза, предоставить пользователям широкий контроль над их информацией вплоть до полного ее удаления. При этом в случае, если оператора уличат в нарушениях регламента, размер штрафа может составить 4% от ее годового оборота.

Правозащитная организация Noyb утверждает, что IT-компании, против которых были поданы иски, принудили пользователей согласиться с новыми правилами несмотря на то, что закон разрешает давать согласие добровольно, пишет «Российская газета».

Также отмечается, что компании не предоставили пользователям выбора, вынуждая их либо согласиться с новыми правилами, либо удалить свою страницу. Пользователи, которые не согласились с новыми условиями, Facebook заблокировал. В результате от Google потребовали €3,7 млрд, а от Facebook, WhatsApp и Instagram — по €1,3 млрд.

24 мая стало известно, что Facebook и дальше продолжит собирать информацию не только о своих пользователях, но и о тех, кто хотя бы раз применял сервисы и приложения социальной сети, включая мессенджер WhatsApp. Такая информация содержится в письменных ответах руководства соцсети на 18 вопросов евродепутатов, которые были направлены в Европарламент.