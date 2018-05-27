СМИ сообщили о желании Клинтон возглавить Facebook

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон захотела стать гендиректором соцсети Facebook.

«Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей», – приводит слова американского политика газета The Washington Post. Она отметила, что большинство граждан США узнают все новости из Facebook.

Клинтон затронула недавний скандал вокруг соцсети с утечкой личных данных миллионов пользователей, отметив, что инцидент является «неожиданным последствием принятой в Facebook бизнес модели.

В начале мая социальная сеть Facebook заявила о подготовке к масштабной реорганизации после скандала с утечкой личной информации о миллионах пользователей. Во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сотрудничавшая с ним британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.