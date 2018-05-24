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Facebook начал архивировать сообщения с политической рекламой

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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Facebook начал требовать обязательной идентификации от организаций, размещающих политическую рекламу. Социальная сеть также создала архив, где можно просмотреть такие сообщения и получить дополнительную информацию о них.

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«Начиная с сегодняшнего дня, любая относящаяся к выборам реклама в Facebook и Instagram в США должна быть ясно помечена как таковая», — говорится в заявлении, размещенном в официальном блоге соцсети.

Отмечается, что в каждом подобном сообщении должно быть указано, какая организация за него заплатила. Кроме того, Facebook запустил электронный архив сообщений с политической рекламой в США. В других странах подобные архивы с функцией поиска появятся в течение этого года.

Директор отдела по работе с рекламой соцсети Роб Лезерн заявил о том, что повышенная транспарентность повысит степень ответственности и отчетности не только Facebook, но и тех, кто размещает рекламу, передает ТАСС.

Ранее в Facebook заявили о том, что компания и дальше продолжит собирать информацию не только о своих пользователях, но и о тех, кто хотя бы раз применял сервисы и приложения соцсети, включая мессенджер WhatsApp.

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