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Сбой произошел в работе Instagram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Перебои в работе социальной сети Instagram фиксируются в России и на северо-западе Европы, свидетельствуют данные портала Down Detector.

К 15:00 мск 23 мая было зафиксировано 134 отчета о неполадках. Среди проблем, на которые жалуются пользователи, — отсутствие возможности актуализировать ленту (47%), 29% сообщили о сбоях в работе сайта и еще 23% испытывают трудности со входом в соцсеть, сообщает РБК.

Сбои в работе соцсети наблюдаются в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах, на Урале и Дальнем Востоке. О проблемах сообщили также жители Великобритании, Японии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

18 мая пользователи Instagram жаловались на трудности с обновлением ленты новостей. Еще один сбой в Instagram наблюдался 10 мая.

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