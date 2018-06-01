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Facebook выбыл из тройки самых популярных сайтов в США

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Социальная сеть Facebook потеряла третье место по популярности в США, уступив его Reddit, сообщает «РИА Новости».

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Согласно рейтингу компании Alexa, на который ссылается агентство, в день пользователи проводят на Reddit чуть больше 15 минут, тогда как на Facebook — только 11 минут.

Замыкает пятерку лидеров Amazon — семь с половиной минут в то время, как на первом и втором местах расположились Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube.

При этом в мировом рейтинге Facebook остается на третьем месте.

В марте стало известно, что в ходе американских выборов в 2016 году сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

В Facebook утечку личных данных назвали ошибкой.

16 мая министерство юстиции США и подведомственное ему Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении британской компании Cambridge Analytica.

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