Прямой эфир

Трамп подтвердил снятие санкций с китайской компании ZTE

0
Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о договоренности с китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE о снятии введенных против нее санкций.

Американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter, что после того, как «прекратил работу корпорации, вновь позволил ей открыться». При этом Трамп назвал ряд условий для снятия ограничений на ведение бизнеса с американскими компаниями.

В частности, ZTE должна предоставить «гарантии высокого уровня безопасности», внести ряд изменений в состав правления, а также приобрести американские компоненты для своих устройств и оплатить штраф в размере $1,3 млрд.

Стальной занавес
К чему могут привести новые американские пошлины

По мнению нынешнего президента США, администрация Барака Обамы и демократы в конгрессе «позволили ZTE процветать» без надлежащих проверок.

«Они заключали только плохие сделки, и их так называемые торговые сделки — это посмешище для всего мира!» — считает Трамп.

17 апреля Вашингтон ввел запрет китайской компании ZTE на закупку продукции американских технологических компаний.

В январе производитель смартфонов был оштрафован на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. Теперь же компания нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этой ситуации.

3 мая стало известно, что Вашингтон рассматривает законопроект, который запретит некоторым китайским производителям смартфонов продавать свою продукцию в США. Среди них могут оказаться Huawei Technologies Co. и ZTE Corp, чью продукцию покупают военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп не исключил нового штрафа для ZTE в размере $1,3 млрд
Трамп пообещал помочь производителю смартфонов ZTE вернуться на рынок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017