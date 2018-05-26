Трамп подтвердил снятие санкций с китайской компании ZTE

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о договоренности с китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE о снятии введенных против нее санкций.

Американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter, что после того, как «прекратил работу корпорации, вновь позволил ей открыться». При этом Трамп назвал ряд условий для снятия ограничений на ведение бизнеса с американскими компаниями.

Senator Schumer and Obama Administration let phone company ZTE flourish with no security checks. I closed it down then let it reopen with high level security guarantees, change of management and board, must purchase U.S. parts and pay a $1.3 Billion fine. Dems do nothing.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2018

В частности, ZTE должна предоставить «гарантии высокого уровня безопасности», внести ряд изменений в состав правления, а также приобрести американские компоненты для своих устройств и оплатить штраф в размере $1,3 млрд.

По мнению нынешнего президента США, администрация Барака Обамы и демократы в конгрессе «позволили ZTE процветать» без надлежащих проверок.

«Они заключали только плохие сделки, и их так называемые торговые сделки — это посмешище для всего мира!» — считает Трамп.

17 апреля Вашингтон ввел запрет китайской компании ZTE на закупку продукции американских технологических компаний.

В январе производитель смартфонов был оштрафован на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. Теперь же компания нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этой ситуации.

3 мая стало известно, что Вашингтон рассматривает законопроект, который запретит некоторым китайским производителям смартфонов продавать свою продукцию в США. Среди них могут оказаться Huawei Technologies Co. и ZTE Corp, чью продукцию покупают военные.