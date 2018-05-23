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Трамп не исключил нового штрафа для ZTE в размере $1,3 млрд

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность применения крупного штрафа в отношении китайской компании-производителя смартфонов ZTE в размере до $1,3 млрд.

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Во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином американский лидер не только сообшил о возможном штрафе в отношении китайской компании, но заявил, что ZTE должны покупать большой процент комплектующих и оборудования в США, пишет «РИА Новости».

17 апреля Вашингтон ввел запрет китайской компании ZTE на закупку продукции американских технологических компаний.

В январе производитель смартфонов был оштрафован на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. Теперь же компания нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этой ситуации.

3 мая стало известно, что Вашингтон рассматривает законопроект, который запретит некоторым китайским производителям смартфонов продавать свою продукцию в США. Среди них могут оказаться Huawei Technologies Co. и ZTE Corp, чью продукцию покупают военные.

13 мая стало известно, что Трамп и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин ищут решение, чтобы помочь вернуться на американский рынок производителю смартфонов компании ZTE.

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