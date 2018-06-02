Канадскую компанию уличили в сборе и хранении данных пользователей Facebook

Канадская компания AggregateIQ (AIQ) собирала и хранила данные более 759 тыс. пользователей соцсети Facebook.

По данным газеты Financial Times, в распоряжение AIQ попали телефонные номера, домашние адреса, электронные почты и другие личные данные.

Ссылаясь на компьютерные файлы, которые поступили в распоряжение издания, газета отмечает, что компания собирала и сообщения на политические темы.

По словам исполнительного директора AIQ Джеффа Сильвестера, данные собирались из приложения, которое компания разработала для одного из клиентов.

Оно позволяло отслеживать, кто ставит лайки и оставляет комментарии на определенных страницах в соцсети во время президентской гонки в США в 2016 году.

По его словам, пользователь имеет право отслеживать активность на своих страницах и сравнивать ее с записями в открытых базах избирателей.

Газета отмечает, что на этой неделе Facebook удалил 14 приложений, связанных с AIQ.

В марте уже разгорелся один скандал о сборе личных данных в Facebook. Так, стало известно, что британская компания Cambridge Analytica в 2016 году во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа незаконно получила данные 50 млн пользователей соцсети.

1 июня стало известно, что Facebook выбыл из тройки самых популярных сайтов в США.