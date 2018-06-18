В раде призвали карать за пропаганду «любой сексуальной ориентации»

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна призвал ввести штрафы за «публичные действия», направленные на пропаганду «любых видов сексуальной ориентации», чтобы повысить нравственность украинского населения. Соответсвующий законопроект опубликован на сайте парламента.

По мнению депутата, в последнее время на Украине происходит «моральный упадок общества, связанный с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии, сексуальными маршами». Чтобы ограничить подобные мероприятия, он предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей.

Так, Барна предложил штрафовать на сумму от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от $192 до почти $2 тыс.) за марши, открытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в СМИ или интернете, направленных на пропаганду «любой сексуальной ориентации».

17 июня в центре Киева прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Акция завершилась без серьезных столкновений. Полицейские задержали 57 националистов, пытавших помешать проведению акции, но позже их отпустили.