Вован и Лексус разыграли евродепутата из-за закона о ЛГБТ на Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли депутата Европарламента Ребекку Хармс. Они рассказали ей о подготовке законопроекта о правах представителей ЛГБТ-сообщества от имени главы администрации президента Украины.

«Мы связались с Ребеккой сегодня утром, до гей-парада», — рассказал Кузнецов.

Пранкер отметил, что в разговоре они попросили Хармс официально заявить, что украинский лидер Петр Порошенко поддерживает марш, а также о том, что страна готовит закон о правах представителей ЛГБТ-сообщества. По его словам, Хармс «была счастлива услышать это и обещала немедленно опубликовать новость в соцсетях».

«Она заявила, что это уверенный шаг Украины в европейскую семью, к европейским ценностям», — цитирует слова пранкера «РИА Новости».

Кузнецов также отметил, что Хармс попросила передать Порошенко просьбу поддержать ее призыв к бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

«Увы, реальный Порошенко испугался так скоро вступить в толерантные европейские ряды и открестился от этого заявления Ребекки», — заявил пранкер, добавив, что «они всеми силами хотели подтолкнуть президента Украины к его европейской мечте».

17 июня Хармс анонсировала разработку законопроекта о равных правах на Украине. Вскоре после этого она извинилась в Twitter, отметив, что звонивший ей выдавал себя за главу администрации Порошенко.

Также данную информацию опровергли в администрации президента Украины.

Шествие ЛГБТ-активистов «Марш равенства» в Киеве прошло 17 июня. Мероприятие продлилось 20 минут и сопровождалось столкновениями с националистами.