Малайзийцев научили определять геев

Известная малазийская газета Sinar Harian опубликовала статью, в которой рассказала своим читателям, по каким признакам можно определить гомосексуалиста.

Журналисты утверждают, что гея можно определить по ухоженной бороде и брендовой одежде. Кроме того, они любят посещать спортзалы, где занимаются не тренировками, а поиском партнеров.

Кроме того, у геев, когда они видят привлекательных мужчин, «загораются глаза», передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В свою очередь, лесбиянки часто держаться за руки и обнимаются, а также уничижительно высказываются о мужчинах.

Местные жители подвергли критике газету за данную публикацию, поскольку в Малайзии часто происходят нападения на представителей секс-меньшинств. Более того, журналисты своей статьей поставили под угрозу жизни невинных людей.

Добавим, что в Малайзии запрещена гомосексуальность, представителям секс-меньшинств грозит вплоть до 20 лет тюрьмы.