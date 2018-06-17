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Киев опроверг подготовку законопроекта о легализации ЛГБТ-сообщества

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Фото: РИА Новости
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Администрация президента Украины опровергла сведения евродепутата Ребекки Хармс, согласно которым глава государства Петр Порошенко на следующей неделе представит в Верховной раде законопроект о правах представителей ЛГБТ-сообщества.

«Никто ей (евродепутату Ребекке Хармс. — Ред.) не звонил. Скорее всего, кто-то ее так разыграл», — сообщает украинское издание УНН со ссылкой на администрацию президента.

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Ранее 17 июня Хармс написала у себя в Twitter, что ей позвонили из администрации Порошенко и рассказали, что президент Украины внесет в парламент проект соответствующего закона уже на следующей неделе.

Позднее Хармс сообщила, что ее дезинформировали, а неверные данные поступили с не принадлежащих украинским властям телефонов и электронных адресов.

17 июня в центре Киева прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Акция, порядок на которой обеспечивали 5 тыс. правоохранителей, завершилась без серьезных столкновений. Полицейские задержали 57 националистов, пытавших помешать проведению акции, позднее их отпустили

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