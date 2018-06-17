Марш равенства в Киеве завершился без серьезных столкновений

Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве без серьезных столкновений. Участники акции в сопровождении полиции прошлись колонной от Дома учителя до площади Льва Толстого.

Как передает ТАСС, на площади были заранее подготовлены автобусы, которые вывезли часть участников марша. Подобные меры предосторожности были предприняты из-за угроз националистов «устроить сафари» на активистов ЛГБТ-сообщества.

Сообщается, что марш в украинской столице проходил под контролем сотрудников посольств США и Канады, а также других западных стран. К акции присоединились украинские парламентарии Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также депутат Европарламента Ребекка Хармз.

Порядок обеспечивали 5 тыс. правоохранителей, а шествие возглавляла конная полиция. Весь центр Киева с утра был перекрыт.

Ранее сообщалось, что перед началом акции были задержаны 56 националистов. Они пытались помешать проведению марша и заблокировали один из участков дороги. Радикалы устроили стычки возле киевского отеля «Опера». В результате столкновений пострадали пять правоохранителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.