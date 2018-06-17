Прямой эфир

В Киеве националисты пытались помешать проведению «Марша равенства»

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве задержаны 56 националистов, пытавшихся помешать проведению в городе «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Порядка 150 радикалов в шесть утра в воскресенье, 17 июня, вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу.

Наци в городе
К чему приведет на Украине создание «штурмовиков» «Национальной дружины»

По данным нацполиции Киева, с националистами пытались поговорить стражи правопорядка, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, полицейские оттеснили их с дороги.

Сообщается, что националисты применили газовые баллончики, после чего были задержаны 28 человек. Позднее после стычки возле киевского отеля «Опера» правоохранители задержали еще около 20 активистов, передает ТАСС.

Как передает RT, ранее группа депутатов Европарламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом возглавить «Марш равенства» в Киеве.

Ранее сообщалось, что радикалы из организации «Национальные дружины» организовали провокацию у входа в здание телеканала «Интер» в Киеве. Они требовали от руководства канала не транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марш ЛГБТ прошел в Одессе без серьезных столкновений
В Киеве создадут настольную игру про украинских националистов
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017