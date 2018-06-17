В Киеве националисты пытались помешать проведению «Марша равенства»

В Киеве задержаны 56 националистов, пытавшихся помешать проведению в городе «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Порядка 150 радикалов в шесть утра в воскресенье, 17 июня, вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу.

По данным нацполиции Киева, с националистами пытались поговорить стражи правопорядка, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, полицейские оттеснили их с дороги.

Сообщается, что националисты применили газовые баллончики, после чего были задержаны 28 человек. Позднее после стычки возле киевского отеля «Опера» правоохранители задержали еще около 20 активистов, передает ТАСС.

Как передает RT, ранее группа депутатов Европарламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом возглавить «Марш равенства» в Киеве.

Ранее сообщалось, что радикалы из организации «Национальные дружины» организовали провокацию у входа в здание телеканала «Интер» в Киеве. Они требовали от руководства канала не транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России.