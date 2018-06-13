Националисты устроили провокацию у здания телеканала «Интер» в Киеве

Радикалы из организации «Национальные дружины» организовали провокацию у входа в здание телеканала «Интер» в Киеве. Они требовали от руководства канала не транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России.

На записи, которую радикалы распространили, видно, как они, выкрикивая националистические лозунги, заклеивают фасадные окна здания плакатами с русофобским содержанием. Националисты назвали украинских футбольных болельщиков, которые решили поехать на чемпионат мира в Россию, «спонсорами войны, которая идет на востоке Украины», передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездок в РФ на матчи ЧМ-2018.

Депутаты Верховной рады заявили «Известиям», что украинцы не должны бояться посетить ЧМ-2018, несмотря на заявления главы украинского МИДа о якобы возможных провокациях. По словам опрошенных изданием политиков, жителям страны не грозят никакие санкции, а подобные призывы Киева нарушают конституционные права граждан.