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Задержанных на Марше равенства в Киеве отпустили

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Стражи порядка отпустили почти всех националистов, задержанных при попытке помешать проведению Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества в центре Киева. Как сообщается на сайте нацполиции Украины, об этом во время брифинга заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

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По его словам, всего сотрудники правоохранительных органов задержали 57 человек, в их отношении составлены административные материалы.

«Их действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа». — Ред.)», — уточнил Крищенко.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, в свою очередь, отметил, что среди участников марша задержаний не проводилось, мероприятие прошло без грубых нарушений общественного порядка.

Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел в центре Киева в воскресенье, 17 июня. Участники акции в сопровождении полиции прошлись колонной от Дома учителя до площади Льва Толстого. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», мероприятие продлилось в общей сложности 20 минут.

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