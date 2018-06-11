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Пушков заявил о восторге Европы при появлении Порошенко во главе гей-парада

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Появление президента Украины Петра Порошенко во главе гей-парада в Киеве вызовет восторг в Европарламенте (ЕП), но не на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Порошенко во главе гей-парада в Киеве вызовет восторг в Европарламенте, но не на Украине. Рискованное предложение. Особенно за год до выборов», –– написал сенатор в Twitter.

9 июня депутаты ЕП призвали украинского президента возглавить гей-парад в Киеве, который запланирован на 17 июня. По мнению европейских политиков, таким образом Порошенко должен поддержать ЛГБТ-сообщество страны.

Депутаты также напомнили киевским властям, что поддержка ЛГБТ является одним из основных принципов Евросоюза и Украина должна активнее действовать в этом направлении.

Напомним, в 2017 году шествие секс-меньшинств в Киеве пытались сорвать украинские националисты.

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