Пушков заявил о восторге Европы при появлении Порошенко во главе гей-парада

Появление президента Украины Петра Порошенко во главе гей-парада в Киеве вызовет восторг в Европарламенте (ЕП), но не на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Порошенко во главе гей-парада в Киеве вызовет восторг в Европарламенте, но не на Украине. Рискованное предложение. Особенно за год до выборов», –– написал сенатор в Twitter.

9 июня депутаты ЕП призвали украинского президента возглавить гей-парад в Киеве, который запланирован на 17 июня. По мнению европейских политиков, таким образом Порошенко должен поддержать ЛГБТ-сообщество страны.

Депутаты также напомнили киевским властям, что поддержка ЛГБТ является одним из основных принципов Евросоюза и Украина должна активнее действовать в этом направлении.

Напомним, в 2017 году шествие секс-меньшинств в Киеве пытались сорвать украинские националисты.