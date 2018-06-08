Порошенко назвал главную угрозу для Украины

Президент Украины Петр Порошенко считает, что коррупция представляет главную угрозу для его страны. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства», — говорится в сообщении.

По словам президента, чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, ему пришлось преодолеть «яростное сопротивление», особенно в отношении системы электронных деклараций.

7 июня Верховная рада приняла в окончательном чтении закон об антикоррупционном суде, внесенный Порошенко.

Создание такого суда необходимо для получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Деньги нужны для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.