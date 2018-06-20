Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов

Ущерб от погрома, который устроили украинские националисты в здании Харьковского городского совета, предварительно оценивается на сумму не менее 2 млн грн (более $75 тыс.)

Инцидент произошел утром 20 июня. Активисты распылили газ и закидали дымовыми шашками административное здание, а затем у них завязалась потасовка с муниципальной охраной. По словам очевидцев, они также засунули в мусорный бак вышедшего к ним замглавы города Андрея Руденко.

Как рассказал представитель горсовета Юрий Сидоренко, в результате стычки была поломана мебель, уничтожено историческое панно, повреждены авторские портреты градоначальников прошлых лет, при этом некоторые из них не подлежат восстановлению. Кроме того, пожжены дорожки и двери, пострадала плитка, колонна и двери.

Полиция начала уголовное производство по статье «Хулигантство» УК Украины, отмечает «Интерфакс».