Украинские националисты распылили газ в горсовете Харькова

Украинские активисты распылили газ и закидали дымовыми шашками здание харьковского горсовета. Как сообщил глава пресс-службы ведомства Юрий Сидоренко, между нарушителями порядка и охранниками завязалась драка.

По его словам, экс-депутат горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин попытался провести в зал заседаний «50 человек спортивной наружности».

«У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из «Нацкорпуса», распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки», — цитирует Сидоренко «Интерфакс».

Телеканал «Звезда» отмечает, что митингующие требовали свободного допуска к сессии горсовета. По словам активистов, они неоднократно направляли заявки на участие в заседании, однако каждый раз им отказывали. Кроме того, очевидцы событий рассказали, что после столкновений митингующие бросили в мусорный бак заммэра Харькова Андрея Руденко.

Вместе с тем представитель госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин отметил, что в здании горсовета провели эвакуацию, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее украинский политолог сообщил в интервью порталу iz.ru, что в будущем локальные протестные акции на Украине будут происходить всё чаще из-за ситуации в социальной сфере страны.