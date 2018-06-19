Двое полицейских пострадали в ходе столкновений у рады в Киеве

Двое правоохранителей пострадали в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в центре Киева. Полиция задержала одного нарушителя, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Он рассказал о том, что один из правоохранителей получил закрытую черепно-мозговую травму. По словам Шевченко, в настоящее время пострадавшие полицейские госпитализированы.

«Также у нас есть один задержанный правонарушитель, который, по версии полиции, применял слезоточивый газ против полицейских», — приводит его слова «РИА Новости».

Шевченко добавил, что ситуация у рады остается контролируемой. У здания рады в настоящий момент находятся от 1 до 1,5 тыс. человек.

Митинг у здания украинского парламента начался утром во вторник, 19 июня. Протестующие шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур попытались прорваться в раду. Горняки требуют от властей принятия закона о надлежащем финансировании угольной отрасли, а бывшие силовики — восстановления надлежащих пенсий и льгот.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил о том, что государственные угледобывающие предприятия адолжали шахтерам более $28,9 млн.