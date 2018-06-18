Политолог рассказал о планах Запада подсадить Киев на «кредитную иглу»

Украина нужна европейским странам лишь как источник сырья и дешевой рабочей силы, заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Так он прокомментировал предостережение депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине грозит катастрофа, поскольку страны Европы под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, в частности Карпатские леса.

«Рабинович верно заметил: фактически весь миллиард будет отдан за проценты по предыдущим долгам, почти ничего от него не останется, а требование вывоза леса сейчас — одно из основных», — приводит слова Шатрова агентство «РИА Новости».

Он пояснил, что Запад хочет подсадить Украину на «кредитную иглу», чтобы она выплачивала бесконечные долги и проценты.

Вместе с тем политолог обратил внимание, что киевские власти понимают, что страна находится на грани краха и пытаются другими способами «вытрясти» деньги из Европы, например, тем, что Украина «ведет войну» в Донбассе.

Похожего мнения относительно экономической ситуации в Украине придерживается и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, Украина становится колониальным государством, где люди будут работать на Запад и каждый миллиард его «подачек» будет забираться в десятикратном размере ее ресурсами.

В 2016 и 2017 годах Украина получила от Международного валютного фонда два транша по $1 млрд каждый. Новый транш Киев надеялся получить до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.