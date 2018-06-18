Экс-премьер Украины заявил о многолетнем желании Запада устроить «неизбежную катастрофу»

Экс-премьер Украины, глава комитета спасения Украины (КСУ) Николай Азаров в интервью порталу iz.ru заявил, что «неизбежную катастрофу» о которой ранее заявил депутат Вадим Рабинович, уже видно из космоса. Более 10 лет Европа лоббирует отмену на вывоз леса кругляка из Украины.

Напомним, депутат Верховной рады Вадим Рабинович убежден, что Украина может «потерять Карпаты» из-за проводимой Евросоюзом политики. По мнению парламентария, Брюссель создал для Киева условия долговой кабалы, предпринимая попытки разграбить национальное богатство Украины. «Надвигающаяся катастрофа», убежден депутат, заключается в том, что Киеву выдадут транш в размере €1 млрд, а взамен будут вырублены заповедные карпатские леса. Так же он заявил, что принять этот кредитный транш может лишь «преступник». Рабинович напомнил, что до конца 2018 года Украине предстоит выплатить $12,5 млрд, в 2019-м, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, — $12,1 млрд, а до конца 2020 года — еще $10,2 млрд. В общей сложности Киев будет вынужден заплатить $117 млрд долгов. Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио заявил, что Украина нужна европейским странам лишь как источник сырья и дешевой рабочей силы.

«Уже более десяти лет они навязывают ликвидацию нормы, касающейся запрета на вывоз леса кругляка. Конечно, этот запрет нарушается и Карпаты вырубаются, и масштабы из космоса хорошо видны. Тем не менее всё равно какие-то ограничения существуют. Европейский союз не первый раз такое требование ставит и каждый раз забывает страну, потому что предыдущие обещания выделить €650 млн так называемой помощи так и не были реализованы. Сейчас они снова говорят о выделении миллиарда, но надо заметить, что эту сумму нужно делить на 2,5 года. То есть реально это по €400 млн в год при условии, если будет создан антикоррупционный суд, при условии, если разрешим вывоз леса кругляка. Что такое вывоз леса кругляка — это просто бесконтрольная вырубка единственно серьезного лесного массива, который есть на Украине. Это Карпаты», — сказал Азаров.

Депутаты Верховной рады могут пойти на «убийственную» сделку, отметил экс-премьер Украины.

«Против этого настроено всё общественное мнение. Думаю, только самоубийцы могут согласиться. Хотя, с другой стороны, сегодняшняя рада представляет собой сборище людей, далеких от национальных интересов страны. Поэтому могут и отменить этот запрет, потому что финансовая ситуация складывается крайне неблагоприятно. Они, чтобы продержаться у власти, могут пойти на что угодно», — добавил он.

По словам экс-премьера, Европа рассматривает Украину исключительно как сырьевой придаток.

«Это не в первый раз. Как только мы начали вести с ними переговоры о заключении соглашения об ассоциации в зоне свободной торговли в 2007-–2008 годах, уже тогда они стали выдвигать это требование. Но оно не единое. Конечно, Европа рассматривает Украину исключительно как сырьевой придаток», — подчеркнул Азаров.