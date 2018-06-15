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На «Нафтогаз» подали в суд за отключение газа в Киеве

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Предприятие «Киевтеплоэнерго», ответственное за теплоснабжение Киева, подало в суд на «Нафтогаз», чтобы добиться возобновления подачи газа, которое было прекращено из-за долгов коммунальщиков. Об этом сообщает администрация украинской столицы. 

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«Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду и параллельно с этим в формате предметных переговоров урегулировать проблему задолженности», — говорится в заявлении городских властей. 

Как уточнили власти Киева, на сегодня сумма долга «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» еще окончательно не определена и является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна. 

Ранее появилась информация, что долг коммунальщиков составляет порядка 4,8 млрд гривен (11,4 млрд рублей), из них 2,3 млрд (5,45 млрд рублей) — штрафы и задолженность властей за льготные поставки.

В начале июня «Нафтогаз» отказался поставлять газ «Киевтеплоэнерго» пока администрация не погасит просроченные долги. В ответ власти Киева пригрозили отключить коммуникации «Нафтогазу».

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