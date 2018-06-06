Власти Киева пригрозили отключить коммуникации «Нафтогазу»

Киевский горсовет требует от украинского «Нафтогаза» немедленно возобновить подачу газа для восстановления горячего водоснабжения горожанам, иначе будут приняты «радикальные меры». Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Если руководство компании откажется идти навстречу, то будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под «Нафтогазом». Если придется, отключим им коммуникации», — заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Под обращением к «Нафтогазу» подписались председатели всех депутатских фракций горсовета.

На прошлой неделе в «Нафтогазе» заявили, что не будут поставлять газ «Киевтеплоэнерго», ответственному за теплоснабжение города, пока администрация не погасит просроченные долги.

Сейчас долг коммунальщиков составляет 4,8 млрд гривен (11,4 млрд рублей), из них 2,3 млрд (5,45 млрд рублей) — штрафы и задолженность властей за льготные и субсидированные поставки.

Поставки российского газа на Украину прекратились 1 марта. В связи с этим в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.