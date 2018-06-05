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Новак назвал предвзятым решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение Стокгольмского арбитражного суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» предвзятое и дискриминационное. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак.

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«Мы считаем, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит достаточно предвзятый характер, и по двум конкретно контрактам, которые между собой взаимосвязаны, — на поставку и на транзит газа были приняты абсолютно разные, зеркальные решения, противоречащие логике даже», — подчеркнул глава Минэнерго.

Он также напомнил, что российский газодобывающий концерн подал апелляцию в суд Швеции.

Суд Стокгольма вынес решение по спору украинской и российской компаний в декабре и феврале этого года, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания заявила, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировала процедуру расторжения контрактов на транзит газа, которые и были предметом спора. 

В марте «Газпром» подал в шведские суды жалобы, а в мае выступил с требованием полной отмены решения Стокгольмского арбитража.

5 июня стало известно, что стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.

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