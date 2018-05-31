Швейцарские приставы начали арест активов «Газпрома» на $2,6 млрд

Арест активов «Газпрома» в рамках принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с «Нафтогазом Украины» начался с акций российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

«Мы начали арестовывать активы «Газпрома» с акций «Северного потока – 1 и 2» в Швейцарии», — написал Витренко в Facebook.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе сообщений об аресте акций проектных компаний «Газпрома».

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите голубого топлива.

Согласно первому решению, Украина должна выплатить российской компании $2,019 млрд. За каждый день просрочки «Нафтогазу» начислялись пени в размере 0,03% от суммы.

Вторым решением суд обязал российскую сторону выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. При этом с учетом предыдущего постановления компания осталась должна «Нафтогазу» порядка $2,56 млрд.