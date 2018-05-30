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«Газпром» будет, согласно закону, защищать свои права по взысканию с него $2,56 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Газпром» намерен защищать свои права в соответствии с законодательством в связи со взысканием с него $2,56 млрд украинским «Нафтогазом», говорится в сообщении компании.

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Там подтвердили, что «Нафтогаз» предпринимает действия по взысканию средств на территории Швейцарии, передает «РИА Новости».

В среду, 30 мая, стало известно, что судебные приставы в Швейцарии провели опись имущества в офисе компании Nord Stream в кантоне Цуг в рамках исполнения решения суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе сообщений об аресте акций проектных компаний «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в рамках обеспечения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины».

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление с требованием полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.

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