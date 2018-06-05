«Газпром» не получал официальных уведомлений об аресте активов в Нидерландах

«Газпром» знает о действиях «Нафтогаза Украины» на территории Нидерландов по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля, однако холдинг не получал официальных уведомлений, говорится в сообщении компании.

В комментарии отмечается, что корпорация сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после того, как тщательно изучит документы, если они официально поступят в адрес «Газпрома».

«На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в «Газпром» ни от кого не поступали», — говорится в тексте. Российская компания также подчеркивает, что будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал сообщение «Нафтогаза Украины» об аресте судом голландских активов «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Митрахович предположил, что под удар попала «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V. — проектная компания для строительства морской части газопровода «Турецкий поток». Он не исключил, что активы SSTBV могли быть заморожены, а не арестованы, как утверждает украинская компания.

«Строительство морской части «Турецкого потока» может продолжаться. Это, конечно, неприятно, но не катастрофа», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщил, что Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих организаций. При этом шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями, утверждает украинская компания.

Суд вынес решение по спору украинской и российской компаний в декабре и феврале, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Однако российский холдинг заявил, что решение создает дисбаланс в пользу Киева и пообещал начать процедуру расторжения контрактов на транзит газа, которые и были предметом спора. В марте «Газпром» подал в шведские суды жалобы, а в мае потребовал полной отмены решения Стокгольмского арбитража.