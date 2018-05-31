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В Кремле прокомментировали ситуацию с арестом активов Nord Stream 2 AG

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в «Газпром» за разъяснением ситуации с арестом активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии.

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«Это все-таки в «Газпроме» нужно прояснить ситуацию, не в администрации президента», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, удалось ли установить ясность после сообщений о применении обеспечительных мер в отношении проектной компании российской госкорпорации.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания запустила процесс ареста активов  «Газпрома» с акций «Северного потока – 1 и 2» в Швейцарии. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, это происходит в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Также сообщалось, что швейцарские судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream AG.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил претензии «Нафтогаза» по спору с «Газпромом» о контрактах на поставку и транзит газа и обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд. В ответ холдинг приостановил все контракты с Киевом и обжаловал решение арбитража в суде Швеции.

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