СМИ сообщили о намерении Киева повысить тарифы за транзит газа

«Нафтогаз Украины» готов сохранить существующую ставку транзита российского газа через территорию Украины в 2020-2028 годах при условии, что «Газпром» будет прокачивать по 110 млрд кубометров топлива в год. При этом тарифы на 2018-2019 год украинская компания поднимет на 33%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Формула тарифа состоит из двух частей — ставки за прокачку 1 тыс. кубометров на 100 км и цены «топливного газа». Топливная составляющая обеспечивает «Нафтогазу» компенсацию затрат на газ, который сжигают на компрессорных станциях для обеспечения транзита.

По расчетам газеты, в настоящее время полная ставка транзита равняется $2,52 на 1 тыс. кубометров газа. По ней без учета топливной составляющей «Нафтогаз» будет получать $2,55 млрд выручки в год. Но до конца 2019-го украинская компания хочет получать по $3,7 млрд, а с 2020-го по $2,7 млрд в год без топливной составляющей (рост ставки на 3% при прочих равных). При этом российский холдинг не только отказался прокачивать через Украину 110 млрд кубометров, но и заявил о намерении снизить объемы до 10-15 млрд кубометров газа.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что, согласно позиции «Газпрома», после 2019 года стоимость транспортировки газа от границы России до Германии через Украину, Словакию и Чехи. должна быть сопоставима с тарифом по строящемуся газопроводу «Северный поток — 2». В этом случае тариф украинского транзита должен упасть примерно в 2,5 раза.

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» соответствующее уведомление о пересмотре тарифов еще 13 марта и, учитывая категоричную позицию российского холдинга, заявил о готовности обратиться в арбитраж и требовать компенсации за обесценивание ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций.