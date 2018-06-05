Суд арестовал активы «Газпрома» в Голландии‍

Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза Украины» об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих организаций. Об этом говорится во вторник, 5 июня, в пресс-релизе украинской компании.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что это «никак не повлияет на арест», а сами ходатайства были поданы для обеспечения права «Нафтогаза Украины» на получение от «Газпрома» почти $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.

Глава украинской компании Андрей Коболев отметил, что для получения необходимой суммы будут использованы «все доступные законные средства и инструменты».

Международный суд обязал в конце февраля текущего года «Газпром» выплатить $2,56 млрд в пользу украинского «Нафтогаза». Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом. «Газпром» ходатайствовал о частичной отмене решения Стокгольма.