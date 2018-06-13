«Нафтогаз» шантажирует власти Украины отключением газа

«Нафтогаз Украины» может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за эксплуатацию сетей компании. Об этом говорится в письме главы «Нафтогаза» Андрея Коболева к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, копия которого попала в распоряжение издания «Украинские новости».

В своем обращении Коболев пишет, что «Нафтогаз» владеет объектами газораспределительных систем стоимостью 588 млн гривен (1,4 млрд рублей) и хочет получать плату за их использование наравне с государством.

«Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы — нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности», — говорится в письме.

По данным компании, Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказалась включить в тарифы на газ плату за эксплуатацию трубопроводов.

Поставки российского газа на Украину прекратились 1 марта. В стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.