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«Нафтогаз» шантажирует власти Украины отключением газа

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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«Нафтогаз Украины» может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за эксплуатацию сетей компании. Об этом говорится в письме главы «Нафтогаза» Андрея Коболева к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, копия которого попала в распоряжение издания «Украинские новости». 

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В своем обращении Коболев пишет, что «Нафтогаз» владеет объектами газораспределительных систем стоимостью 588 млн гривен (1,4 млрд рублей) и хочет получать плату за их использование наравне с государством.

«Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы — нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности», — говорится в письме.

По данным компании, Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказалась включить в тарифы на газ плату за эксплуатацию трубопроводов.

Поставки российского газа на Украину прекратились 1 марта. В стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.

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