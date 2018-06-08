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Гройсман попросил пересмотреть размер премий менеджменту «Нафтогаза»

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Фото: TAСС/Zuma/Maxym Marusenko
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с просьбой пересмотреть размер премий сотрудникам компании, выделенных по итогам судебного спора с «Газпромом». Об этом он заявил в  ходе часа вопросов членам правительства в Верховной раде.

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«Я обеспокоен таким решением. Поэтому я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали кабинет министров Украины», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем он признал, что «Нафтогаз» и его менеджмент одержали серьезную победу в интересах Украины в размере более $4,5 млрд. Однако, по его мнению, это «перегиб».

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спору «Нафтогаза» с «Газпромом».

Согласно первому решению, Украина должна выплатить российской стороне $2,019 млрд. За каждый день просрочки «Нафтогазу» начислялись пени в размере 0,03% от суммы.

Вторым решением суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. При этом с учетом предыдущего постановления компания осталась должна «Нафтогазу» порядка $2,56 млрд.

Тем не менее «Газпром» пока не собирается пока выплачивать $2,6 млрд, так как оспаривает это решение в апелляционном суде.

В конце мая СМИ узнали, что правлению «Нафтогаза» выплатят премию $45,6 млн — 1% от размера выигрыша, который составил $4,56 млрд. В перечне сотрудников компании, которые получат бонус, — 41 человек.

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