Прямой эфир
Сюжет:

В «Газпроме» объяснили спешку «Нафтогаза» с взысканием $2,6 млрд

0
Фото: TASS/ZUMA/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В решении Стокгольмского арбитража нет никаких сроков выплат, поэтому Украина отчасти торопится с взысканием $2,6 млрд с «Газпрома», заявил заместитель начальника юридического департамента российского концерна Сергей Кузнец.

Евросоюз попросили не вмешиваться в дела «Газпрома»
Дмитрий Медведев напомнил, что прекращение поставок российского газа Украине — вопрос двусторонних экономических отношений

Он пояснил, что суд Швеции, в который была подана апелляция, может пересмотреть решение арбитража в пользу Москвы. В этом случае, по словам юриста, нет никакой гарантии, что российская компания получит обратно свои деньги, если выплатит их сейчас. При этом Кузнец добавил, что согласно правилам «Газпром» зарезервировал сумму, назначенную судом к погашению.

«Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен. Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения», — цитирует юриста «Интерфакс».

Несколькими днями ранее глава Минэнерго России Александр Новак назвал предвзятым и дискриминационным решение Стокгольмского арбитражного суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». По его словам, инстанция приняла абсолютно разные, противоречащие логике, решения по двум контрактам, которые взаимосвязаны между собой.

Суд Стокгольма вынес решение по спору компаний в декабре прошлого и феврале текущего года, обязав российский концерн выплатить украинской стороне $2,56 млрд. В марте «Газпром» заявил, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировал процедуру расторжения контрактов с Киевом на транзит и поставку газа, которые были предметом спора, а также обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции. 5 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о намерении Киева повысить тарифы за транзит газа
В «Газпроме» назвали среднюю экспортную ожидаемую цену газа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017