В «Газпроме» объяснили спешку «Нафтогаза» с взысканием $2,6 млрд

В решении Стокгольмского арбитража нет никаких сроков выплат, поэтому Украина отчасти торопится с взысканием $2,6 млрд с «Газпрома», заявил заместитель начальника юридического департамента российского концерна Сергей Кузнец.

Он пояснил, что суд Швеции, в который была подана апелляция, может пересмотреть решение арбитража в пользу Москвы. В этом случае, по словам юриста, нет никакой гарантии, что российская компания получит обратно свои деньги, если выплатит их сейчас. При этом Кузнец добавил, что согласно правилам «Газпром» зарезервировал сумму, назначенную судом к погашению.

«Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен. Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения», — цитирует юриста «Интерфакс».

Несколькими днями ранее глава Минэнерго России Александр Новак назвал предвзятым и дискриминационным решение Стокгольмского арбитражного суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». По его словам, инстанция приняла абсолютно разные, противоречащие логике, решения по двум контрактам, которые взаимосвязаны между собой.

Суд Стокгольма вынес решение по спору компаний в декабре прошлого и феврале текущего года, обязав российский концерн выплатить украинской стороне $2,56 млрд. В марте «Газпром» заявил, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировал процедуру расторжения контрактов с Киевом на транзит и поставку газа, которые были предметом спора, а также обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции. 5 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.