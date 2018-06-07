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В «Газпроме» назвали среднюю экспортную ожидаемую цену газа

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В российской компании «Газпром» ожидают среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне $220 за тысячу кубометров и выше. Об этом в четверг, 7 июня, рассказал заместитель председателя компании Александр Медведев.

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В прошлом году этот показатель составлял $197 за тысячу кубометров, напомнил он.

На этой неделе министр энергетики России Александр Новак заявил, что обсуждение вопроса о помощи «Газпрому» после взыскания $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма начнется после оценки юристов.

Суд Стокгольма вынес решение по спору украинской и российской компаний в декабре и феврале этого года, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания заявила, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировала процедуру расторжения контрактов на транзит газа, которые и были предметом спора. 

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