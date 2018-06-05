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Новак назвал сроки обсуждения вопроса о помощи «Газпрому»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что обсуждение вопроса о помощи «Газпрому» после взыскания 2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма начнется после оценки юристов.

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По его словам, на данный момент идет юридическая проработка запущенного процесса, чтобы начать обсуждение помощи компании юристам необходимо принять соответствующую оценку и дать рекомендации, пишет «Газета.ру».

Решение Стокгольского арбитражного суда по спору российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» глава Минэнерго назвал дискриминационным и напомнил, что в суд Швеции уже подана апелляция. Также он уточнил, что по контрактам на поставку и транзит газа в Европе приняли два решения, противоречащие логике.

Суд Стокгольма вынес решение по спору украинской и российской компаний в декабре и феврале этого года, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания заявила, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировала процедуру расторжения контрактов на транзит газа, которые и были предметом спора. 

В марте «Газпром» подал в шведские суды жалобы, а в мае выступил с требованием полной отмены решения Стокгольмского арбитража.

5 июня стало известно, что стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.

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