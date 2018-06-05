Новак назвал сроки обсуждения вопроса о помощи «Газпрому»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что обсуждение вопроса о помощи «Газпрому» после взыскания 2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма начнется после оценки юристов.

По его словам, на данный момент идет юридическая проработка запущенного процесса, чтобы начать обсуждение помощи компании юристам необходимо принять соответствующую оценку и дать рекомендации, пишет «Газета.ру».

Решение Стокгольского арбитражного суда по спору российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» глава Минэнерго назвал дискриминационным и напомнил, что в суд Швеции уже подана апелляция. Также он уточнил, что по контрактам на поставку и транзит газа в Европе приняли два решения, противоречащие логике.

Суд Стокгольма вынес решение по спору украинской и российской компаний в декабре и феврале этого года, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания заявила, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировала процедуру расторжения контрактов на транзит газа, которые и были предметом спора.

В марте «Газпром» подал в шведские суды жалобы, а в мае выступил с требованием полной отмены решения Стокгольмского арбитража.

5 июня стало известно, что стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.