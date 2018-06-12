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Украина надеется получать газ через TANAP

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Украина хочет получать природный газ по новому Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), заявил президент страны Петр Порошенко на официальной церемонии открытия проекта, которое прошло в Турции.

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«Сегодня мы договорились, что будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать газ по ТАНАПу через Болгарию и Румынию», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что проект станет вкладом в процветание всего региона.

TANAP является составной частью Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для транспортировки топлива из Азербайджана в Европу. Трубу проложили вдоль грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией.

12 июня газопровод ввели в эксплуатацию в турецкой провинции Эскишехир. Пропускная способность трубы TANAP составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будет получатьТурция, а 10 млрд куб. м предназначаются странам юга Европы.

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