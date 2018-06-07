Первая нитка «Турецкого потока» заработает в 2019 году

Первую нитку «Турецкого потока» введут в эксплуатацию до конца 2019 года. С таким заявлением выступил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

Он подчеркнул, что точная дата начала поставок зависит от реализации морского участка газопровода и готовности турецкой газораспределительной системы, сообщает «Интерфакс».

Медведев также прокомментировал желание Болгарии принять вторую нитку «Турецкого потока». По его словам, это говорит о том, что София сожалеет об отмене проекта «Южный поток».

В конце мая премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принес извинения за срыв реализации проекта и поблагодарил Россию за то, что «она не держит зла». В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва и Анкара не имеют возражений против продления «Турецкого потока» в сторону Болгарии.

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Ввести его в эксплуатацию планируют до 30 декабря 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы.