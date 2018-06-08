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Порошенко настроен остановить «Северный поток - 2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что газопровод «Северный поток – 2» не будет построен. Об этом он заявил на выступлении перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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«Я считаю, что «Северный поток – 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей», — приводит слова Порошенко украинское издание «Гордон». 

Президент пояснил, что убытки Украины от реализации проекта составят почти $3 млрд, а это сумма, которая сейчас тратится на всю оборону страны. В связи с этим он высказал мнение, что «Северный поток – 2» строится для того, чтобы оставить Киев без денег на финансирование обороны. 

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год. Ожидается, что его запустят до конца 2019 года.

Разрешение на прокладку трубы уже выдали Швеция, Германия, Финляндия и Россия. Также предстоит получить согласие от Дании.

Большинство стран Европы поддерживают газопровод. Против выступает Украина, которая, по оценкам экспертов, боится потерять выгоду от транзита российского газа через свою территорию, Польша и Прибалтийские страны. Несмотря на это, Москва готова сохранить часть поставок через украинскую территорию при определенных условиях. 

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