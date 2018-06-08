Запад демонстрирует политику двойных стандартов в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«С одной стороны, [западные политики] формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года», — приводит «РИА Новости» слова Турчинова.

Секретарь Совбеза выразил сожаление, что всё больше и больше западных политиков говорят об усталости их стран от санкций и предлагают их отменять. «То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически выступают защитой для той же Европы», — сказал Турчинов.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из Германии в Россию по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Против проекта выступили Украина, которая заинтересована в доходах от транзита российского газа, и США, пытающиеся наладить поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство «Северного потока – 2», транзит газа через Украину сохранится. Однако затруднился уточнить, в каких объемах.

7 июня компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG получила первое из двух разрешений на строительство газопровода в России. Также кабинет министров Швеции одобрил строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Компания уже получила все необходимые разрешения на реализацию проекта от Германии и Финляндии. Теперь ожидается получение разрешений от Дании.