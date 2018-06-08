Прямой эфир

В Дании считают невозможным использовать «Северный поток - 2» для шпионажа

0
Фото: Global Look Press/Francis Dean
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Дании считает, что использовать в целях шпионажа инфраструктуру газопровода «Северный поток – 2» едва ли возможно. С таким заявлением выступил глава ведомства Клаус Йорт Фредериксен.

Министр заявил, что мнение датских экспертов и американских политиков о размещении на подводном трубопроводе аппаратуры для сбора разведданных не совсем реалистично. Также он отметил, что вопрос о шпионаже не играет в вопросе строительства какую бы то ни было роль, пишет ТАСС.

Коридор в Европу
В Азербайджане запустили масштабный газовый проект

В мае 2018 года заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Сандра Оудкирк, выступая в Брюсселе, заявила, что российские разведывательные службы якобы могут разместить на подводном трубопроводе аппаратуру для сбора разведданных, причем так, что ни один из участников строительства не будет осведомлен об этом.

7 июня министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг подтвердил журналистам информацию о том, что кабмин одобрил строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах. По словам Дамберга, у Швеции нет возможности сказать «нет» проекту, несмотря на критическое отношение. Швеция — уже третья страна, которая выдала такое разрешение, ранее это сделали Финляндия и Германия.

Кроме того, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в России. В ближайшее время оператор проекта ожидает получить от Росприроднадзора разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода в Германию из России по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт счел одобрение Швеции по «Северному потоку – 2» решающим для Дании
Немецкий суд отклонил иск экологов против «Северного потока – 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017