В Дании считают невозможным использовать «Северный поток - 2» для шпионажа

Министерство обороны Дании считает, что использовать в целях шпионажа инфраструктуру газопровода «Северный поток – 2» едва ли возможно. С таким заявлением выступил глава ведомства Клаус Йорт Фредериксен.

Министр заявил, что мнение датских экспертов и американских политиков о размещении на подводном трубопроводе аппаратуры для сбора разведданных не совсем реалистично. Также он отметил, что вопрос о шпионаже не играет в вопросе строительства какую бы то ни было роль, пишет ТАСС.

В мае 2018 года заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Сандра Оудкирк, выступая в Брюсселе, заявила, что российские разведывательные службы якобы могут разместить на подводном трубопроводе аппаратуру для сбора разведданных, причем так, что ни один из участников строительства не будет осведомлен об этом.

7 июня министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг подтвердил журналистам информацию о том, что кабмин одобрил строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах. По словам Дамберга, у Швеции нет возможности сказать «нет» проекту, несмотря на критическое отношение. Швеция — уже третья страна, которая выдала такое разрешение, ранее это сделали Финляндия и Германия.

Кроме того, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в России. В ближайшее время оператор проекта ожидает получить от Росприроднадзора разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода в Германию из России по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.