Россия одобрила строительство газопровода «Северный поток – 2»

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в России, сообщает пресс-служба компании. Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток – 2».

«Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленной процедурой», — говорится в сообщении. В России Nord Stream 2 AG нужно получить два основных разрешения.

Помимо выданного сегодня, компания в ближайшее время ожидает получить от Росприроднадзора разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

В свою очередь кабинет министров Швеции одобрил строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Компания уже получила все необходимые разрешения на реализацию проекта от Германии и Финляндии. Теперь ожидается получение разрешений от Дании.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода в Германию из России по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство «Северного потока – 2», транзит газа через Украину сохранится. Однако затруднился уточнить, в каких объемах.