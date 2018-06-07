Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»

Кабинет министров Швеции одобрил строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах. Информацию об этом подтвердил в четверг, 7 июня, на брифинге министр предпринимательства и инноваций страны Микаэль Дамберг.

«Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море. У Швеции нет возможности сказать «нет» проекту», — указал министр, передает ТАСС.

«Северный поток – 2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м топлива в год. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», уже получила все необходимые разрешения на реализацию проекта от Германии и Финляндии.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство «Северного потока – 2», транзит газа через Украину сохранится. Однако он затруднился уточнить, в каких объемах.