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Эксперт счел одобрение Швеции по «Северному потоку – 2» решающим для Дании

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Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Гунеев
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После одобрительного решения Швеции по прокладке газопровода «Северный поток – 2» в ближайшее время следует ожидать аналогичного вердикта от Дании. Такое мнение в интервью порталу iz.ru высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 

Ранее в четверг, 7 июня, министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг подтвердил журналистам информацию о том, что кабмин одобрил строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах. По словам Дамберга, у Швеции нет возможности сказать «нет» проекту, несмотря на критическое отношение. Швеция — уже третья страна, которая выдала такое разрешение, ранее это сделали Финляндия и Германия.

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«Решение шведов выдать разрешение на строительство в своей акватории — это позитивно, потому что теперь получается, что остается одна Дания. И если раньше на нее только американцы давили, чтоб она не выдавала разрешение на строительство, то теперь будет давление со стороны европейских коллег. Прежде всего со стороны Германии. В этом месяце, в июне, в Дании должны дать либо отказ, либо согласие», — сказал Юшков.

По мнению эксперта, сегодня нет стопроцентной гарантии, что Дания выдаст положительное решение по «Северному потоку – 2». 

«Риски определенные есть, потому что датчане в отличие от шведов в июле прошлого года приняли закон о том, что они рассматривают подобную заявку «Газпрома» не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения национальных интересов и безопасности. С другой стороны, если бы они намеревались точно дать отказ, они бы это уже сделали. Думаю, они как раз и ждали, что останутся последними. И если все согласны, то и они, как все. Если американцы не полетят в Данию и не заставят их, как в 2014 году болгар, отказаться, то ничего страшного не произойдет», — отметил Юшков. 

По словам аналитика, даже если Дания откажется, то это не остановит «Северный поток – 2», потому что «Газпром» уже заявлял, что разработал маршрут вокруг ее акватории на случай отказа Копенгагена. Это приведет к некритичному подорожанию проекта и увеличению сроков строительства. 

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