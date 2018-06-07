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Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток – 2»

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Швеция вслед за Германией и Финляндией выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг.

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«У Швеции нет возможности сказать «нет» проекту», — приводит ТАСС слова Дамберга.

Он подчеркнул, что разрешение выдано в соответствии с международным правом и конвенциями, однако правительство отрицательно относятся к проекту, поскольку «Северный поток – 2» противоречит целям Энергетического союза и сулит серьезные экономические проблемы Украине как стране — транзитеру российского газа.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Против строительства газопровода выступают США, ряд стран Евросоюза и Украина. Они полагают, что российский проект угрожает энергетической безопасности Европы.

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