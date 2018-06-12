Алиев и Эрдоган запустили газопровод TANAP

Открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялось во вторник, 12 июня, в турецкой провинции Эскишехир, на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию присутствовали не только президенты Турции и Азербайджана, но и лидеры Сербии и Украины.

По газопроводу азербайджанский газ будут транспортировать в Турцию, а оттуда — в Европу.

Церемония открытия TANAP прошла на компрессорно-измерительной станции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что этот проект называют «Энергетическим Шелковым путем», передает ТАСС.

Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будет получатьТурция, а 10 млрд куб. м предназначаются странам юга Европы.

29 мая Азербайджан официально запустил «Южный газовый коридор». Первый газ направили в Турцию для трубопровода TANAP.