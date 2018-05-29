Эксперт рассказал о влиянии газопровода из Баку в Европу на Россию

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, сможет ли Азербайджан, открывший во вторник, 29 мая, газопровод «Южный газовый коридор», конкурировать с Россией в экспорте газа.

По словам эксперта, серьезного влияния на российскую экономику ожидать не стоит, так как максимальная заявленная мощность газопровода 16 млрд кубометров, передает 5 канал.

«Серьезную конкуренцию России не составит, потому что мы поставляем в Европу 192 млрд «кубов», но на определенных региональных рынках конкуренцию составит — это Турция и Италия», — отметил Юшков.

Он напомнил, что Азербайджан зависит в газовом вопросе от России, так как Баку покупает у России газ.

«Внутри будет потребляться российский газ, а со своих месторождений Азербайджан будет экспортировать в Европу», — заявил эксперт.

Во вторник в Баку прошла торжественная церемония открытия «Южного газового коридора», по которому Азербайджан будет поставлять газ в Европу. В мероприятии принял участие президент страны Ильхам Алиев.