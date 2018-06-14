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«Газпром» добился приостановки решения по спору с «Нафтогазом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Шведский апелляционный суд округа Свеа 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» по делу о поставках газа через территорию Украины. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании.

Соответствующее ходатайство было подано 7 июня из-за обжалования арбитражного решения по транзитному контракту и попыток украинской стороны начать процедуру принудительного исполнения этого решения до рассмотрения жалобы.

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Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского суда. Это лишает «Нафтогаз» в том числе оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом.

Данное обстоятельство будет использовано российской компанией при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах, указывает сайт kp.ru

Как подчеркивает «Газпром», в соответствии со шведским законом «Об арбитраже» приказ апелляционного суда не может быть обжалован. Компания настроена продолжать защищать свои права, отмечает «Интерфакс».

В декабре 2017 года и феврале 2018 года  Стокгольмский арбитражный суд вынес два решения по спору «Нафтогаза» с «Газпромом».

В соответствии с первым, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд. Вторым решением суд назначил «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недопоставку газа на транзит. То есть, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал предвзятым и дискриминационным решение Стокгольмского суда по спору двух компаний. По его словам, инстанция приняла абсолютно разные, противоречащие логике решения по двум контрактам, которые взаимосвязаны между собой.

Тем не менее российская компания пока не собирается выплачивать $2,6 млрд, так как оспаривает это решение в апелляционном суде.

Однако в конце мая — начале июня «Нафтогаз» сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского суда. Так, 5 июня стало известно, что было удовлетворено ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.

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