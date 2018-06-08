Украина решила добиваться ареста активов «Газпрома» в США

Украина добивается ареста активов российской компании «Газпром», которые находятся в США, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Самые лучшие юристы, которые представляют Украину, сейчас арестовали активы («Газпрома». — Ред.) в Британии, в Нидерландах, в США — в ближайшее время, в Швейцарии»,— приводит его слова ТАСС.

Стокгольмский арбитражный суд в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес два решения по спору «Нафтогаза» с «Газпромом».

Согласно первому решению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд. Вторым решением суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. То есть, с учетом предыдущего постановления компания осталась должна «Нафтогазу» порядка $2,56 млрд.

Тем не менее «Газпром» пока не собирается пока выплачивать $2,6 млрд, так как оспаривает это решение в апелляционном суде.

5 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил ходатайство«Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.